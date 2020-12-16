В Кузьминках построят пятисекционный жилой дом по программе реновации

11:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой дом по программе реновации построят в юго-восточном округе Москвы. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новостройку площадью 40 тысяч квадратных метров возведут рядом с музеем-заповедником "Кузьминки" на Есенинском бульваре, земельном участке № 1, напротив владения 9, корпуса 5.
В пятисекционном доме будет 357 квартир, из которых 72 однокомнатные, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. Несколько квартир оборудуют для маломобильных жильцов.
На первом этаже предусмотрены колясочная, помещение для консьержа. Там же могут разместиться магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и бытовые службы.
В доме будет подземная парковка. На прилегающей территории создадут детские игровые и спортивные площадки, зону для отдыха.
Ранее дом на 345 квартир возвели по программе реновации в районе Чертаново Южное. Здание по адресу 26-й микрорайон, корпуса 81–82, готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас специалисты завершают работы и выполняют уборку в квартирах.
Общая площадь квартир в доме – около 11 тысяч квадратных метров. Здание состоит из пяти секций. Для облицовки фасада использованы керамогранитные плиты с рисунком под кирпич.
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