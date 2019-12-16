Москвичам расскажут о лечении катаракты и профилактике инфарктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных поликлиниках с 16 по 21 декабря пройдут лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний. Посетители также смогут получить консультацию специалистов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Так, лекция о профилактике и лечении катаракты для пациентов старше 40 лет в понедельник пройдет в поликлинике №134 в Ясеневе. В то же время в поликлинике №23 в районе Выхино-Жулебино расскажут, как отказаться от курения.
Во вторник в поликлинике №6 в Коптеве для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском будет организовано занятие в школе профилактики инфарктов. Аналогичное мероприятие состоится в пятницу в поликлинике №62 в районе Сокол.
В консультативно-диагностическом центра №6 в Бескудникове в среду расскажут о принципах здорового питания при гипертонической болезни. В поликлинике №19 в Гольянове в четверг состоится занятие в школе профилактики инсульта.
Детская поликлиника №148 в Марьине проведет занятие, посвященное вопросам психологической атмосферы в семье после рождения ребенка, а в детской поликлинике №145 в районе Братеево пройдет лекция о профилактике туберкулеза.
В детской поликлинике №140 в Митине запланирована лекция "Значение режима дня для полноценного развития и формирования детского организма". Лекция на тему "Нарушения сна в детском возрасте" состоится в субботу в детской поликлинике №7 в Выхине.
Эксперты сервиса "Напоправку" ранее составили рейтинг врачей и клиник Москвы. В основе рейтинга лежат 50 тысяч отзывов пациентов. Для каждой медицинской специальности делали свой отдельный список. Всего – 31 взрослая и 10 детских категории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: