Москвичам расскажут о лечении катаракты и профилактике инфарктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных поликлиниках с 16 по 21 декабря пройдут лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний. Посетители также смогут получить консультацию специалистов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, лекция о профилактике и лечении катаракты для пациентов старше 40 лет в понедельник пройдет в поликлинике №134 в Ясеневе. В то же время в поликлинике №23 в районе Выхино-Жулебино расскажут, как отказаться от курения.

Во вторник в поликлинике №6 в Коптеве для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском будет организовано занятие в школе профилактики инфарктов. Аналогичное мероприятие состоится в пятницу в поликлинике №62 в районе Сокол.

В консультативно-диагностическом центра №6 в Бескудникове в среду расскажут о принципах здорового питания при гипертонической болезни. В поликлинике №19 в Гольянове в четверг состоится занятие в школе профилактики инсульта.

Детская поликлиника №148 в Марьине проведет занятие, посвященное вопросам психологической атмосферы в семье после рождения ребенка, а в детской поликлинике №145 в районе Братеево пройдет лекция о профилактике туберкулеза.

В детской поликлинике №140 в Митине запланирована лекция "Значение режима дня для полноценного развития и формирования детского организма". Лекция на тему "Нарушения сна в детском возрасте" состоится в субботу в детской поликлинике №7 в Выхине.

Эксперты сервиса "Напоправку" ранее составили рейтинг врачей и клиник Москвы. В основе рейтинга лежат 50 тысяч отзывов пациентов. Для каждой медицинской специальности делали свой отдельный список. Всего – 31 взрослая и 10 детских категории.