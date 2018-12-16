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16 декабря, 19:27

На фестивале "Путешествие в Рождество" возродят советское застолье

город фестивали Новый год

16 декабря, 19:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гости зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут попробовать разнообразные блюда, от классических до экзотических. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Так, в Кузьминках, где фестивальная площадка установлена на площади Славы, пришедших ждут хиты советского праздничного стола: рыба под маринадом, заливное из курицы, кулебяка с капустой и яйцом и бутерброды со шпротами. Также можно попробовать новогодний сет "Привет из СССР", в который вошли бутерброды с селедкой на обжаренном хлебе, картофельные шарики, квашеная капуста и мандарин.

Гурманам и любителям необычных блюд лучше отправиться на Кузнецкий мост, где возле ЦУМа предложат на пробу лепешки с перепелиным яйцом, пирожки с тыквой и телячьим осердием.

Посетителям фестиваля в районе Новокосино предложат уникальные черные чебуреки с добавлением чернил каракатицы, паэлью из курицы и скумбрию на ольховых опилках.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся 14 декабря и продлится до 13 января. Всего откроются 78 фестивальных площадок. В этом году организаторы увеличили число площадок на окраинах города: теперь они появились в Кузьминках, Митине, Бутове, Зябликове и Новокосине. Москва 24 подготовила обзор самых заметных площадок.

Где находятся самые удачные селфи-точки "Путешествия в Рождество"?

город фестивали Новый год

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