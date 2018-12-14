Собянин открыл фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин дал старт фестивалю "Путешествие в Рождество", открыв новую площадку в районе Кузьминки. На ней будут проходить Новый год, День города и остальные московские праздники.

"Это новый культурный центр. Таких площадок в этом году мы создали пять", – приводит слова мэра Агентство "Москва". По словам Собянина, фестивальные площадки становятся ближе к людям. В этом году две трети из них работают не в центре города, а в спальных районах.

Всего откроются 78 фестивальных площадок. Помимо Кузьминок, они открылись еще в четырех спальных районах: Митине, Бутове, Зябликове и Новокосине. В центре работают 19 площадок, в округах – 29, в парках – еще 30. В будни они открыты с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Мэр осмотрел новую площадку на площади Славы, сфотографировался с москвичами и провел символическое вбрасывание шайбы в товарищеском матче детских хоккейных команд. Помимо ледовой площадки, в Кузьминках установлены карусели и выделено специальное место для игры в снежки. В целом площадка оформлена в стиле советского ампира 50–60-х годов XX века.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проводится в столице в шестой раз. В этом году он продлится с 14 декабря по 13 января. О самых значимых площадках можно прочитать в материале Москвы 24.