Депутат МГД Артемьев: задачи освоения космоса потребуют широкой кадровой работы

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В Москве разрабатывают новые форматы образования, с помощью которых получится подготовить специалистов для освоения космоса и развития космических технологий. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Московской городской думы и летчик-космонавт Олег Артемьев.

"Из детской мечты стать космонавтом многие вырастают. Это действительно высококонкурентная сфера, и родители не всегда поддерживают такие планы", – отметил он.

По его словам, на данный момент в сфере космонавтики в Москве работают более 40 тысяч человек и, несмотря на это, потребность в специалистах растет с каждым годом.

При этом Артемьев подчеркнул, что столица выбрала правильную стратегию в области кадровой работы для развития космонавтики. Так, аэрокосмические классы теперь являются одним из направлений предпрофильного образования.

"Освоение космоса будет входить в сферу интересов и инновационной школы "Сколково", что подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин", – заявил депутат.

По его словам, в "Сколкове" основными направлениями станут биотехнологии, освоение космоса, искусственный интеллект и IT, а помогать школьникам в освоении программ будут сотрудники инновационного центра.

"Ученики таких школ готовятся жить в мире, где космические технологии используются каждый день, и они будут готовиться к карьере в самых современных отраслях", – заключил Артемьев.

Ранее Собянин осмотрел процесс строительства новой школы на территории инновационного центра "Сколково". Мэр Москвы выразил надежду, что обучение в новом образовательном комплексе позволит ребятам стать такими же креативными, как специалисты, работающие в центре.

Основным приоритетом школы станет обучение детей работе с искусственным интеллектом и современными технологиями. Завершить возведение школы на территории центра "Сколково" планируют в апреле 2024 года.

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