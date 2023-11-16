На улице Мнёвники отремонтируют подземный пешеходный переход

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В районе Хорошёво-Мнёвники проведут капитальный ремонт подземного пешеходного перехода. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Переход расположен по адресу улица Мнёвники, дом 18. Специалисты заменят старую керамическую плитку на гранитную облицовку и обновят ступени лестничных сходов. Кроме того, в переходе будут уложены гранитные плиты, установлено новое инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляция и отопление. Кроме того, работы также затронут служебные помещения.

Переход ни разу капитально не ремонтировался со времен реконструкции в 2009 году. Проведение работ необходимо из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней.

Работы планируется завершить до конца года, до этого времени для пешеходов остается открытой часть перехода.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в этом году в столице отремонтировали более 3 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. По его мнению, это позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

До этого Бирюков рассказал, что за 10 лет в Москве починили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Заммэра уточнил, что в коллекторах, где проходят трубопроводы и кабели связи, установлено свыше 120 тысяч различных датчиков для круглосуточного мониторинга состояния воздуха и температуры.



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