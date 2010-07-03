Внимание к каждому экспонату: как проходит подготовка к реставрации усадьбы "Останкино"

Фото: пресс-служба Стройкомплекса

О том, что усадьба Шереметевых давным-давно ждет своего часа, знает каждый житель Останкинского района. Что делают специалисты для того, чтобы приблизить долгожданную реставрацию? Дворец усадьбы "Останкино" – уникальное сооружение, единственное в своем роде. Дворец-театр был построен в 1795 году по заказу хозяина усадьбы – графа Николая Шереметева.

Театральный зал с бельэтажем и другие помещения до наших дней сохранили свой первозданный облик. Речь идет и об интерьерах – деревянном резном декоре, наборных паркетах, зеркалах, светильниках, лепнине – и о музейных экспонатах, которые также входят в предмет охраны памятника. Жители Останкино любили посещать дворец.

"До того, как дворец закрыли на реставрацию, мы регулярно ходили туда на концерты, наслаждались замечательной музыкой в красивых интерьерах с уникальной акустикой деревянного дворца <...> Люди очень ждут, чтобы дворец отреставрировали и в нем возобновили концерты. Просим сделать все необходимое для начала его реставрации и сохранения экспонатов", – рассказала жительница Аргуновской улицы Галина Мельникова.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

В фондах музея – более 17,5 тысяч объектов: живописных полотен, скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства, редких книг, документов и фотографий. Они имеют двойной учет: находятся в государственном музейном фонде Российской Федерации и входят в предмет охраны памятника, являясь его неотъемлемой частью. Для того, чтобы приступить к реставрации, специалистам необходимо перенести их из залов в специально оборудованное временное хранилище на территории памятника.

"Дворец-театр в усадьбе Останкино – уникальный объект <...> За несколько столетий в здании дворца сформировался особый микроклимат с переменной влажностью и температурой. Перенос всех этих уникальных предметов из здания, без чего начать реставрацию невозможно, должен быть максимально щадящим. Кроме того, важно, что переносить их далеко нельзя", – рассказал проектировщик Сергей Куминов.

В хранилище с помощью современного оборудования специалисты создадут климат, очень схожий с тем, в котором сейчас находятся экспонаты музея. Кстати, на их сохранности может сказаться и время, проведенное "в пути", поэтому хранилище – некапитальное строение – возведут на территории усадьбы, на месте ныне не сохранившегося Конного двора.

Одна из главных задач специалистов – сохранить исторический облик усадьбы, поэтому новые капитальные здания на территории парка строиться не будут. А здание временного хранилища не исказит облик парка и не нарушит объемно-пространственную структуру архитектурного ансамбля.

"Экспонаты, которые сейчас находятся внутри усадьбы, – словно живые люди <...> Ведь любая вещь, которая "живет" в помещении, привыкает к нему. Многие музеи закрываются на реставрацию, и в этих случаях перенос экспонатов далеко от музея чреват неприятностями, их могут потерять, перепутать, повредить. Фондохранилище на территории усадьбы Останкино – лучшее решение с точки зрения музейного хранения. Я поддерживаю эту идею", – заявила Главный хранитель заповедника "Поленово", заслуженный работник культуры Наталья Грамолина.



Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Место, выбранное экспертами для размещения временного хранилища, находится максимально близко к зданию дворца-театра. Методику переноса и хранения предметов старины по итогам многолетнего исследования разработали специалисты по реставрации. Они же займутся реставрацией музейных экспонатов – в помещении фондохранилища будут созданы наилучшие условия для проведения работ по сохранению.

Восстанавливать сам дворец, объект культурного наследия федерального значения, специалисты начнут сразу после того, как помещения будут подготовлены к работам. Особый акцент в проекте реставрации сделан на бережное обращение с материалами конструкций памятника – ведь они деревянные, а здание было построено более 220 лет назад.

"В 2019 году Музею исполнилось 100 лет, а сам уникальный дворец-театр был построен в 1795 году. Всем в Останкинском районе понятно, что реставрация дворца необходима, а если ее откладывать и дальше, то вырастет поколение останкинцев и москвичей, которые не узнают, что такое Останкинский дворец", – отмечает председатель Краеведческого общества Останкинского района, муниципальный депутат Михаил Степанов.

Несмотря на то, что на территории усадьбы вскоре будет работать целая команда реставраторов и рабочих, новые парковочные места в парке организованы не будут – для размещения личного транспорта специалистов достаточно парковок, расположенных вдоль 1-й Останкинской улицы. Также были проведены консультации со специалистами в сфере охраны окружающей среды на предмет сохранения растительности близ будущего фондохранилища.

