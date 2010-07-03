Столичные музеи организовали площадки для школьных занятий

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В новом сезоне столичного образовательного проекта "Учебный день в музее" будут участвовать 16 площадок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря проекту школы могут проводить занятия в галереях и выставочных залах. В этом году к нему присоединились три новые площадки: Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира Сытина.

Организовать там уроки можно будет в октябре. А до конца учебного года добавятся еще восемь музеев.

В Дарвиновском музее с этого года доступны уроки для учеников начальной школы, а в музее-заповеднике "Царицыно" – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для каждого предмета каждого класса сотрудники культурных и образовательных учреждений разработали свою программу. Темы уроков тесно связаны с площадкой, на которой они проводится. Уроки основаны на музейных коллекциях.

Кроме того, появилось мобильное приложение "Учебный день в музее". Оно должно помочь педагогам и школьникам эффективно работать в экспозициях музеев.