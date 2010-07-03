Дом-музей Цветаевой присоединился к проекту "Учебный день в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом-музей Марины Цветаевой присоединился к проекту "Учебный день в музее". Об этом сообщил глава "Городского методического центра" Андрей Зинин.

По его словам, музей Цветаевой стал 14-м участником программы. Как уточнил Зимин Агентству "Москва", в 2018–2019 учебном году проект объединил 25,4 тысячи школьников. Кроме того, заявку на участие в проекте во II-м полугодии уже подали свыше 200 образовательных учреждений, добавил он.

"Учебный день в музее" – межведомственный образовательный проект, в рамках которого учителя проводят уроки в московских музеях. В проекте участвуют, например, Музей космонавтики, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Дарвиновский музей, Московский зоопарк и музей обороны Москвы.

Ранее сообщалось, что ко Дню города в столице планируют открыть музейный парк у Политехнического музея. Он объединит пешеходные зоны и маршруты в центре города: Никольскую и Мясницкую улицы, Рождественку, Маросейку, Покровку, а также "Зарядье".