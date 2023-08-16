Более 27 тыс человек приняли участие в программах "Московской школы экспортера" за 5 лет

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

"Московская школа экспортера" организовала для предпринимателей более 700 занятий, участниками которых стали свыше 27 тысяч человек, с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"Сейчас "Московская школа экспортера" помогает предприятиям города освоиться на рынках дружественных государств. Для этого она проводит тренинги, мастер-классы, вебинары и другие занятия", – отметила она.

Самыми востребованные форматами стали онлайн-консультации с торговыми представителями РФ за рубежом. Бизнесу предоставляется возможность напрямую задать вопросы во время трансляций. Всего прошло более 70 встреч, среди которых было обсуждение с торгпредом РФ в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вторым популярным форматом оказались "Страновые абонементы", которые являются серией вебинаров по экспорту в конкретный регион. В этом году планируется организовать семь подобных мероприятий. Занятия состоялись по торгово-экономическим отношениям с Китаем, Турцией и Ираном.

В частности, "Московская школа экспортера" занимается проектом Export Lab, благодаря которому иностранные студенты могут устроиться на стажировки в Москве. В 2023 году было проведено шесть таких мероприятий.

"Например, в мае с продукцией московского разработчика радиотехнических устройств познакомились ребята из Ирака, Того, Зимбабве, Иордании и Нигерии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за период с января по май текущего года на 12,6% увеличился оборот столичных предприятий в сфере производства пищевой продукции. Он составил 243,1 миллиарда рублей. Больше четверти этого показателя обеспечили производители мясной продукции.

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