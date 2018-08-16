Строительство домов по реновации планируют сократить на 80 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа реновации жилья ускорила работу по оптимизации административных процедур в строительстве. Благодаря этому, сроки строительства домов по реновации планируется сократить еще на 80 дней до конца текущего года, говорится на сайте Стройкомлекса города Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сроки прохождения процедур сократили с 927 дней до 618 дней и их количество – с 91 до 71.

"Таким образом, в итоге должны остаться 63 административные процедуры с общим сроком прохождения в 538 дней", – сказал Хуснуллин.

По его словам, оптимизация административных регламентов коснется всех процедур, связанных со строительством недвижимости в столице в целом.

Как сообщалось ранее, в рамках программы реновации жилфонда на кадастровый учет в Москве с начала года поставили 21 дом. В зданиях общей площадью более 402 тысяч квадратных метров размещены 4,6 тысячи квартир. Основная их часть – двухкомнатные, 36% квартир – однокомнатные и еще 15% – трехкомнатные.