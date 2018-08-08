Более 20 домов по программе реновации поставили на кадастровый учет с начала года

8 августа, 10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В рамках программы реновации жилфонда на кадастровый учет в Москве с начала года поставили 21 дом, сообщает Агентство "Москва".
В зданиях общей площадью более 402 тысяч квадратных метров размещены 4,6 тысячи квартир. Основная их часть – двухкомнатные, 36% квартир – однокомнатные и еще 15% – трехкомнатные.
Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек.
Ранее стало известно, что этой осенью планируют начать возведение более 70 домов на стартовых площадках программы реновации. Новое жилье появится во всех округах Москвы.
Строительство домов по программе реновации
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: