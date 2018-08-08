Более 20 домов по программе реновации поставили на кадастровый учет с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках программы реновации жилфонда на кадастровый учет в Москве с начала года поставили 21 дом, сообщает Агентство "Москва".

В зданиях общей площадью более 402 тысяч квадратных метров размещены 4,6 тысячи квартир. Основная их часть – двухкомнатные, 36% квартир – однокомнатные и еще 15% – трехкомнатные.

Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек.

Ранее стало известно, что этой осенью планируют начать возведение более 70 домов на стартовых площадках программы реновации. Новое жилье появится во всех округах Москвы.