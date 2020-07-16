На обновленном "Садоводе" откроют более тысячи торговых точек

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Торговый центр площадью более 100 тысяч квадратных метров откроют на территории комплекса "Садовод" до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Новый корпус Б продолжит трансформацию ТК "Садовод" в современный центр поддержки малого бизнеса, а также создаст более 1,5 тысячи рабочих мест", – сообщили в пресс-службе комплекса.

Площадь нового торгового центра составит 108 тысяч квадратных метров. На двух этажах разместят 1 112 торговых точек. К ним относятся магазины, шесть кафе, дом быта и игровая комната. Для удобства посетителей будут установлены пассажирские и грузовые лифты.

На третьем этаже здания разместят складские помещения и оборудуют зону погрузки-разгрузки. Четвертый этаж комплекса отведут для парковки – она будет рассчитана на 1,2 тысячи машин.

Как сообщает "Интерфакс", рынок "Садовод" до 2022 года будет полностью реконструирован. Работы по реконструкции ведутся в три очереди.

