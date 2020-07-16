Здание ПФР ввели в эксплуатацию в Гольянове

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В столичном районе Гольяново в эксплуатацию ввели здание Пенсионного фонда России, сообщает в пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Объект возведен на улице Байкальская, владение 42 (ВАО, Гольяново). Общая площадь пятиэтажного здания с двумя подземными этажами составляет 8,4 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
Как уточняется, здание предназначено для работы сотрудников ПФР по приему населения ВАО. В здании размещены зал ожидания и зал для работы с клиентами на 20 кабин, буфет, справочное бюро, переговорная, а также кабинеты руководителей, их заместителей и служащих, конференц-зал, архив, бытовые и технические помещения. Прилегающая территория благоустроена и озеленена, создана пешеходная зона. Также есть подземная стоянка на 50 автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Некрасовке ввели в эксплуатацию детский сад на 350 мест. В скором времени данное учреждение примет дошкольников. Социальный объект требуется, так как в Некрасовке продолжается постройка жилья, в том числе социального. Новое здание соответствует всем требованиям образовательных учреждений. В частности, там оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, методический кабинет, кабинет медсестры с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.
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