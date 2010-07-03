Международный день бокса пройдет на Красной площади

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Международный день бокса пройдет с 20 по 22 июля в центре Москвы на Красной площади.

Как сообщает Федерация бокса России (ФБР), гости фестиваля смогут поучаствовать в различных мастер-классах, лекциях и занятиях.

На сцене выступят известные артисты и спортсмены, которые также помогут москвичам сдать нормы комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В рамках праздника планируют установить новый мировой рекорд на самую массовую единовременную тренировку по боксу. Участие в мероприятии могут принять все желающие.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее рекомендовал предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.