В нацпроекте "Производительность труда" приняли участие 150 московских компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По итогам первых пяти месяцев 2023 года 37 столичных компаний подписали соглашения в рамках национального проекта "Производительность труда", общее число компаний-участников достигло 150. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

"Национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2022 года. <...> На сегодня 42 компании уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики повышения производительности труда на пилотном потоке, и продолжают распространять полученный опыт на все производство. Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 миллиарда рублей", – сказала она.

Отмечается, что участники проекта, внедрившие методики повышения производительности труда, продемонстрировали рост выручки в среднем на 11% выше. При этом производственные мощности компаний выросли в среднем на 35%, а время осуществления рабочих процессов и объем неиспользуемых запасов сократились на 35 и 39% соответственно.

Ранее сообщалось, что столичная торгово-производственная компания "НВН" увеличила выпуск товаров на пилотном потоке на 25% благодаря нацпроекту "Производительность труда".

Компании удалось за полгода увеличить производство сэндвичей на четверть – с 1,5 до 1,86 тонны в день. При этом затрачиваемое на полный цикл изготовления продукции время сократилось в 3,6 раза – с 4,3 до 1,2 суток. Кроме того, на 17% уменьшился объем продуктов, которые находятся в стадии обработки.

Экономический эффект участников "Производительности труда" превысил 900 млн рублей