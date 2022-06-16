Восемь парковок со шлагбаумом в Москве приостановят работу с 17 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве восемь автомобильных парковок со шлагбаумом закроются на ремонт с 17 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Мы обновим там асфальтовое покрытие, бордюры и освещение, а также заменим оборудование, чтобы вам было еще удобнее ими пользоваться. О возобновлении работы парковок сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
Речь идет о парковке № 9053 у станции метро "Нагорная". Оставлять автомобиль здесь рекомендуют на бесплатных парковках в Проектируемом проезде № 3735 и Электролитном проезде.
Кроме того, закроется парковка № 9226 у метро "Домодедовская". В Дептрансе посоветовали водителям оставлять свои автомобили на перехватывающей парковке № 9227, а также на платных парковках на улице Генерала Белова и Каширском шоссе.
У станции столичного метро "Шипиловская" временно прекратят работу парковки № 9212, 9213, 9214 и 9215. Москвичи смогут оставлять свои автомобили на парковках № 9203, 9204, 9205, 9206 и 9067 у станций "Красногвардейская" и "Зябликово".
У станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" закроется парковка № 9210. Здесь также можно будет воспользоваться парковками № 9203, 9204, 9205, 9206 и 9067.
Помимо этого, временно прекратит работу парковка № 9048 у станции метро "Борисово". Вместо нее водителям советуют пользоваться бесплатными парковками в Братеевском проезде, а также парковкой № 9144 у станции "Марьино".
Ранее сообщалось, что движение на некоторых участках Амурской улицы будет ограничено с 23 июня до 30 октября в связи с проведением инженерных работ.
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