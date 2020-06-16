Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке родился детеныш филиппинских дымчатых крыс, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Это второе пополнение семейства филиппинских крыс в нашем зоопарке. Зоологи не сразу обнаружили беременность одной из обитательниц: изменение форм тела у самок трудно разглядеть из-за пушистого меха. О прибавлении стало ясно, когда будущая мать начала строить гнездо", – сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она рассказала, что сейчас детеныш больше всего своего времени проводит возле матери. Он питается материнским молоком, при этом потихоньку в его рацион специалисты добавляют взрослую пищу. Крысы питаются ветками деревьев, капустой, болгарским перцем, сельдереем, тыквенными семечками, бананами и яблоками.
Филиппинские дымчатые крысы – это одни из самых крупных представителей семейства мышиных, вес одной особи может достигать двух с половиной килограммов. Филиппинская крысы занесена в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
В природе крыс называют по-разному: северная тонкохвостая, кустарниковая лусонская, облачная, филиппинская дымчатая крыса. Грызун имеет густую и длинную шерстку светло-серого цвета с черными пятнами. При этом можно чаще увидеть животных с белым или бурым окрасом. Длина крыс составляет почти полметра.
В Московском зоопарке грызуны появились в 2015 году, их привезли с Филиппинских островов. Сейчас в зоопарке обитают шесть представителей данного вида, не считая детеныша.
Ранее в Московском зоопарке семейство черных аистов обзавелось потомством. Этот вид пернатых занесен в Красные книги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и других стран.
Черные аисты являются скрытными и осторожными птицами, они предпочитают держаться вдали от людей. Вольер аистов находится на старой территории зоосада около "Дома птиц". Всего там обитают пять особей, включая птенца.
Когда откроется Московский зоопарк
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