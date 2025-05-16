Колесо обозрения на ВДНХ будет работать до полуночи 17 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ будет работать до полуночи в субботу, 17 мая, в связи с городской акцией "Ночь в музее", сообщила пресс-служба аттракциона.

"На одну ночь колесо обозрения засияет таинственным синим светом, подчеркивая особую атмосферу ночных открытий", – говорится в сообщении.

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 17 на 18 мая. В этом году ее особенностью станет искусственный интеллект. Жители и гости Москвы смогут посетить 170 культурных площадок.

Одной из главных площадок станет Музей космонавтики, где в качестве экскурсовода выступит летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. Он поделится историями о жизни на МКС, а также сотрудничестве с создателями фильмов о космосе.

Также музей М. А. Булгакова "Нехорошая квартира" приглашает посетить основную экспозицию и новую выставку "Явление героя: Михаил Булгаков в Москве 1920-х". В частности, речь пойдет об известной комнате в коммунальной квартире № 50, которая считается первым жильем писателя в столице.