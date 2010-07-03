В Марьине появился спорткомплекс с бассейном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном ввели в эксплуатацию в столичном районе Марьино. Об этом сообщает сайт Мосгосстройнадзора.

Здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров находится на Марьинском бульваре. Ежедневно в нем смогут заниматься свыше 500 человек.

В спорткомплексе есть тренажерный зал, кардиозона, зона единоборств, 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, хаммам, финской сауной и душевыми.

Кроме того, для посетителей сделали фитнес-бар, детский клуб и просторные залы с потолками более четырех метров. А на прилегающей территории разбили газоны, посадили деревья и обустроили гостевую парковку.

