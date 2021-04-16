Газопровод под каналом Москвы-реки в районе Якиманка реконструируют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном районе Якиманка специалисты проведут работы по реконструкции газопровода под каналом Москвы-реки. Об этом сообщили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской.

По ее словам, в центре столицы проведут работы в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации.

"В процессе реконструкции запланирована прокладка двух газопроводов среднего давления под каналом реки Москвы. Реконструкцию газовых сетей необходимо проводить своевременно для поддержания бесперебойной подачи газа в здания и обеспечение горожан комфортом", – отметила Княжевская.

Она также добавила, что реконструкция будет проходить от Якиманской набережной по Голутвинскому переулку, где предусматривается закрытая прокладка через канал с Крымской набережной в сторону Болотной набережной. Помимо этого, газопровод проходит по Болотной набережной, поэтому прокладка газопровода под руслом реки производится закрытым способом. После реконструкции специалисты благоустроят территорию.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной. Реконструкцию проведут на площади 58,08 гектара – в плане работ указано укрепление речных склонов.