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Москва 24

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Город

12:25

Столичные дороги и тротуары промоют с шампунем 17 апреля

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 17 апреля, столичные дороги и тротуары промоют со специальным шампунем. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, мероприятие начнется в 12:00 и продлится несколько часов. Он также добавил, что всего в апреле проведут четыре промывки дорог.

"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут тщательно промыты со специальным шампунем", – уточнил Бирюков.

Он также добавил, что средство используют для удаления мазутных и масляных пятен, а также других загрязнений. Кроме того, в недоступных для техники местах мойку выполнят вручную комплексными бригадами.

Ранее заммэра сообщил, что плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая.

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