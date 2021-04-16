Дом на 377 квартир построят в Северном Измайлове по программе реновации

11:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жилой дом, рассчитанный на 377 квартир, возведут в районе Северное Измайлово по программе реновации.
"В районе Северное Измайлово по адресу улица Константина Федина, владение 5, началось строительство жилого дома на 377 квартир для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки и устройство шпунтового ограждения котлована", – рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По словам специалиста, жилой дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году.
Здание планируют сформировать из шести секций и оборудовать подземной автостоянкой. Общая площадь квартир составит почти 22 тысячи квадратных метров с учетом того, что первые этажи будут нежилыми – их отведут под технические помещения, здесь же разместят пассажирские лифты грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тысяча килограммов.
В департаменте строительства добавили, что дом оснастят системами по регламенту программы реновации, а именно охраной, видеонаблюдением, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарной сигнализацией. Территорию возле жилого строения благоустроят.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики объявили, что в период с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в восьми административных округах Москвы.
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