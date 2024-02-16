Агентство "Москва" победило в конкурсе "Город в зеркале СМИ – 2023"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Агентство "Москва" стало победителем XII Международного конкурса журналистов "Город в зеркале СМИ – 2023". Его организатором является Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ).

Издание представило лонгрид "Не сразу строилась" и завоевало диплом первой степени в номинации "Вид города как бренд". В мультимедийном материале агентство совместно с педагогами Московского архитектурного института знакомило читателей с темой "Москва 90 лет назад, сейчас и через 90 лет": какие строительные проекты так и не были реализованы в городе, какие архитектурные стили можно встретить в столице сегодня, а также как нейросети видят ее в будущем.

Отмечается, что всего на конкурс подали 200 материалов из 35 городов шести стран.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился международный телефестиваль "Профессия – журналист". В конкурсной программе представили документальные фильмы, передачи, сюжеты о репортерах и особенностях работы в СМИ.

Мероприятие проводилось в Центральном доме кинематографистов на Васильевской улице.