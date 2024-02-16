16 февраля, 17:51События
Москва онлайн покажет работу ледоколов "Риф" и "Норд"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
19 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за работой ледоколов коммунального флота Мосводостока "Риф" и "Норд". Корреспондент Анна Луговская пообщается с начальником флота ГУП "Мосводосток" Григорием Прямушко.
Ледоколы "Риф" и "Норд" каждый день патрулируют Москву-реку. Они освобождают путь круглогодичным электросудам, судам экстренных и коммунальных служб.
Вес каждого ледокола составляет 70 тонн, построены они в Костроме.
Смотрите прямую трансляцию 19 февраля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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