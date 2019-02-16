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04:04

Фряновскую мануфактуру и усадьбу XIX века в Москве выставят на торги

город недвижимость культура

04:04

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Два московских объекта культурного наследия выставят на торги в марте 2019 года. Победители получат право арендовать их по программе "1 рубль за 1 квадратный метр".

Первый объект – Фряновская шерстопрядильная мануфактура Г. В. и М. В. Залогиных XVIII–XIX веков, которая находится на улице Воронцовская, дом 19А, строение 2 в Таганском районе.

Лот включает в себя главный дом – контору фабрики площадью около тысячи квадратных метров, а также ограду. Начальный размер годовой аренды составит около 8,5 миллиона рублей.

Второй лот – главный двухэтажный жилой дом городской усадьбы XIX века, построенный из камня и дерева. Площадь объекта составляет около 350 квадратных метров. Размер платы за аренду исторического здания – примерно 3,3 миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

Сейчас готовится конкурсная документация для проведения аукционов. Победившим на торгах инвесторам предстоит провести восстановительно-реставрационные работы. С начала действия программы в 2012 году было реализовано 28 объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в жилом доме 1913 года постройки в Мещанском районе столицы.

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город недвижимость культура

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