Жилой дом 1913 года отремонтируют в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1913 года постройки в Мещанском районе столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Работы в семиэтажном здании на проспекте Мира, дом 47, строение 2 предусматривают ремонт кровли, мест общего пользования, а также чердачных и подвальных помещений.

При этом существующий архитектурный облик здания, которое было построено по индивидуальному проекту, и планировка помещений сохранится.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме 1900 года постройки в Большом Харитоньевском переулке.