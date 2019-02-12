В Басманном районе отремонтируют жилой дом 1900 года постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме 1900 года постройки в Большом Харитоньевском переулке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Стены четырехэтажного дома №20/2, построенного по индивидуальному проекту, покрасят, обновят отлив межэтажного карнизного пояса и наружного водостока.

Проектом предусмотрена замена покрытия металлических цветочниц в уровне третьего этажа и оконных рам. В доме установят новые дверные блоки, обновят покрытия карнизов входных групп.

В подвальных помещениях отремонтируют напольное покрытие в местах разрушения, окрасят стены, заменят входную дверь и лестничное ограждение спуска в подвал.

Также запланирован капитальный ремонт подъезда. Обновят покрытия лестничных ограждений, стен и потолка, а также поменяют поручни и напольную плитку.

Ранее начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков сообщил, что москвичи стали реже жаловаться на содержание многоквартирных домов.