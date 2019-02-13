В Таганском районе планируют благоустроить 15 дворов

В Таганском районе столицы планируют начать комплексное благоустройство 15 дворовых территорий весной текущего года. Специалисты озеленят дворы, обновят газоны, заменят асфальт.
Также на спортивных и детских площадках появятся малые архитектурные формы и обновленные резиновые покрытия, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.
Начальник отдела по благоустройству ГБУ "Жилищник" Александр Зачепиленко сообщил, что работы планируют начать во второй половине апреля или в начале мая.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Замоскворечье до конца текущего года обновят около 20 дворов. Работы по благоустройству начнутся в середине апреля.
В скором времени в России появятся цифровые паспорта жилых домов и дворовых территории. Новый документ поможет оценить реальное состояние объектов, а также отследить в режиме онлайн количество и частоту аварий. По словам экспертов, благодаря такой системе специалисты смогут точнее определять необходимость ремонта.
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