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05:29

В Замоскворечье до конца года приведут в порядок 20 дворов

город благоустройство

05:29

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Около 20 дворов в столичном районе Замоскворечье обновят до конца года, передает Агентство "Москва" .

Как сообщили в пресс-службе управы района, работы по благоустройству начнутся в середине апреля.

По словам руководителя отдела благоустройства управляющей организации Елены Сидарковой, точный список дворов, в которых пройдут работы, будет известен после подтверждения всей необходимой документации. Она отметила, что на 12 участках из 20 запланировано положить асфальтобетонное покрытие.

Ранее сообщалось, что в районе Лефортово проведут комплексное благоустройство по 21 адресу. Будут отремонтированы детские площадки на улице Волочаевская, в порядок приведут газоны и их ограждения, установят садовый камень и обновят малые архитектурные формы.

город благоустройство

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