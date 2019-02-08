В районе Лефортово проведут комплексное благоустройство по 21 адресу

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До конца этого года на территории столичного района Лефортово проведут комплексное благоустройство, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре ЮВАО, работы запланированы по 21 адресу. Сообщается, что будут отремонтированы детские площадки на улице Волочаевская около домов 13 и 40.

В порядок приведут газоны и их ограждения, установят садовый камень и обновят малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы до конца 2019 года отремонтируют 120 подъездов. Работы уже начались в 26 подъездах.