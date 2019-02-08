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02:30

В Пресненском районе Москвы до конца года отремонтируют 120 подъездов

город благоустройство

02:30

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В Пресненском районе Москвы до конца 2019 года отремонтируют 120 подъездов, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе Центрального округа столицы, работы уже начались в 26 подъездах. На каждом объекте будут работать от пяти до семи бригад по два человека.

Подъезды приведут в порядок сотрудники государственного бюджетного учреждения "Жилищник".

Ранее сообщалось, что здание детской художественной школы имени Ватагина, расположенное на Средней Переяславской улице, капитально отремонтируют.

Запланированы отделочные и ремонтные работы. Специалисты покрасят фасад и цоколь, заменят входные и подвальные двери.

В помещении обновят оконные блоки и подоконники, отремонтируют подвал, разместят новые перегородки и заменят напольное покрытие.

город благоустройство

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