ЦОДД призвал москвичей выезжать на личных машинах после 19:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей выезжать на личных машинах после 19:00. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ЦОДД, дорожная ситуация в городе стабильная, движение на МСД, Волоколамском шоссе и проспекте Маршала Жукова – рабочее. Интенсивный трафик замечен сейчас в центре Москвы, на ТТК и Кутузовском проспекте, указали там.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центре города, на ТТК, Садовом кольце и на вылетных магистралях по направлению в область, рассказали в ЦОДД и добавили, что скоро начнется вечерний час пик, в связи с чем водителям лучше выезжать на личном авто после 19:00. Общественный транспорт работает в штатном режиме, подчеркнули специалисты.

Пресс-служба столичного Дептранса уточнила, что на движение автомобилей могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП и низкие скорости. Водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт 16 января из-за погоды. Дептранс столицы заявил о возможных затруднениях на Волгоградском проспекте, 14-м и 32-м километрах МКАД, поскольку там идут ремонтные работы.

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