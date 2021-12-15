Выставка новогодних украшений и елочных игрушек XX века откроется в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставка "Елка Победы", где будут представлены новогодние украшения и елочные игрушки XX века, откроется 21 декабря в Музее Победы.
Посетить выставку можно будет бесплатно. Она будет работать по 31 января 2022 года.
В рамках экспозиции гости смогут увидеть порядка 60 редких предметов из фондов Музея Победы, включая настоящие елочные игрушки и новогодние украшения конца 1930–1940-х годов.
Также на выставке можно будет увидеть коллекцию поздравительных открыток времен Великой Отечественной войны, фронтовые письма с новогодними пожеланиями и снимки, на которых запечатлено празднование Нового года на фронте и в тылу.
Ранее в Музее Победы открылась новая постоянная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!", посвященная 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Она создана по инициативе столичных ветеранов Великой Отечественной войны и включает девять тематических разделов. В ней представлены информационные экраны и мультимедийные проекции с воспоминаниями участников сражения, фотографиями и документами.
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