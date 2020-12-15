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Музей русского языка планируют создать в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову.
"Приоритетный долгосрочный проект – открытие многоцелевого фондово-экспозиционного центра, иначе говоря, открытого фондохранилища – Морозовского квартала, принадлежащего Музею имени Даля. Комплекс также включает здание первой московской усадьбы Морозовых – легендарной династии промышленников и благотворителей. Здесь будет создан градообразующий объект культуры, который будет иметь значение Музея русского языка", – сказала Манилова.
Она отметила, что недвижимость уже передана музею, однако еще необходимо получить решение правительства Москвы о внесении изменений в правила землепользования и землеустройства для создания открытого фондохранилища.
По словам Маниловой, создание экспозиции по истории всей русской словесности является важным направлением музея. Она заверила, что решение этой задачи возможно только на базе музея, поскольку он обладает собранной на протяжении столетия уникальной коллекцией.
В 2021 году музею имени Даля исполняется 100 лет. Для празднования юбилея по поручению правительства был создан организационный комитет во главе с председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным. В оргкомитет вошли представители профильных министерств и ведомств, руководители ведущих музеев, исследовательских институтов РАН и СМИ.
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