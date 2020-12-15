Фотограф Vogue и Numero провела fashion-съемку в небоскребах Capital Towers

Фото: Capital Group
Фотограф Эмми Америка (Emmie America), которая известна своими работами с Vogue Arabia, Numero, Office Magazine и другими мировыми брендами, сняла новую рекламную кампанию проекта жилых небоскребов с квартирами в столице – Capital Towers, сообщили в пресс-службе девелопера Capital Group.
Для девелопера это стало продолжением коллаборации с концепт-стором "КМ20". Главной героиней fashion-съемки внутри строящихся небоскребов Capital Towers в окружении зимних вечерних огней центра Москвы стала основательница "КМ20" Ольга Карпуть.
"Главная героиня съемки предстала в модном вечернем образе: ничего лишнего – только энергия и эмоции личности и города. Съемка прошла на одном из этажей башни, где уже выполнено остекление фасадов. Главной идеей новогодней рекламной кампании стали мода, стиль и, конечно, Москва с ее энергией", – говорится в сообщении компании.
Эмми Америка отметила, что в обществе сейчас царит настроение надежды на то, что 2021 год станет антиподом 2020-го.
"Есть цитата: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь". Я провожала 2019 год и встречала 2020-й как едва ли не лучший в жизни, и тем не менее он оказался сложным. Когда я думала о том, как отразить настроение праздника 2020-го, мне захотелось изобразить картину, где все идет не так, но уверена, что сгоревшие макароны будут гарантией классного 2021-го", – отметила фотограф.
Работу фотографа можно будет увидеть на медиафасадах и баннерах в столице, а также на digital-платформах.
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