Фотограф Vogue и Numero провела fashion-съемку в небоскребах Capital Towers

Фото: Capital Group

Фотограф Эмми Америка (Emmie America), которая известна своими работами с Vogue Arabia, Numero, Office Magazine и другими мировыми брендами, сняла новую рекламную кампанию проекта жилых небоскребов с квартирами в столице – Capital Towers, сообщили в пресс-службе девелопера Capital Group.

Для девелопера это стало продолжением коллаборации с концепт-стором "КМ20". Главной героиней fashion-съемки внутри строящихся небоскребов Capital Towers в окружении зимних вечерних огней центра Москвы стала основательница "КМ20" Ольга Карпуть.

"Главная героиня съемки предстала в модном вечернем образе: ничего лишнего – только энергия и эмоции личности и города. Съемка прошла на одном из этажей башни, где уже выполнено остекление фасадов. Главной идеей новогодней рекламной кампании стали мода, стиль и, конечно, Москва с ее энергией", – говорится в сообщении компании.

Эмми Америка отметила, что в обществе сейчас царит настроение надежды на то, что 2021 год станет антиподом 2020-го.

"Есть цитата: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь". Я провожала 2019 год и встречала 2020-й как едва ли не лучший в жизни, и тем не менее он оказался сложным. Когда я думала о том, как отразить настроение праздника 2020-го, мне захотелось изобразить картину, где все идет не так, но уверена, что сгоревшие макароны будут гарантией классного 2021-го", – отметила фотограф.

Работу фотографа можно будет увидеть на медиафасадах и баннерах в столице, а также на digital-платформах.