Медведев подписал распоряжение о передаче 1,2 га земли РАН в ведение Минобрнауки

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Дмитрий Медведев одобрил передачу 1,2 гектара земли РАН в центре Москвы в ведение Минобрнауки РФ. Документ с подписью премьер-министра опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет об участке в границах улицы Солянки, владении 14, строениях 3,5-7.

Кадастровая стоимость участка составляет около 540 миллионов рублей.

В сентябре СМИ сообщили, что правительство рассматривает возможность изъятия части имущества РАН в рамках проводимой ревизии. Неэффективно используемые здания и территории могут быть вовлечены в оборот в том числе для компенсации затрат на создание правительственного комплекса.

