Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский зоопарк изменит режим работы с 16 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Гулять по зоопарку можно будет с 09:00 до 18:00. Вход на территорию будет открыт до 17:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 09:00 до 17:00", – говорится в сообщении.

Вместе с тем зоопарк изменит режим работы входов. До 17:00 посетители смогут войти на территорию зоосада через главный вход, вход у Детского зоопарка и около станции метро "Баррикадная".

Ранее в Московский зоопарк привезли двух аистов марабу. Птиц, прибывших из Краснодара, зовут Офелия и Эйнштейн. Они поселились на территории экспозиции "Авиарий".



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