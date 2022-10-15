Выпуск медицинской мебели в Москве в январе-августе увеличился в 2,3 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по август 2022 года московские производители медицинской мебели выпустили товары на 703 миллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Столичные компании выпустили хирургическую, стоматологическую и ветеринарную мебель. В дальнейшем ожидается существенный рост объема производства этих товаров благодаря реализации офсетного контракта.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сейчас в городе оформили пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей.

С 1 июля 2022 года минимальный объем инвестиций по офсетным контрактам снизили в 10 раз – до 100 миллионов рублей. На сегодняшний день мебель в Москве производят более 90 предприятий. Город заинтересован в привлечении новых инвесторов в отрасль. Для этого столица не только заключает офсеты, но и предоставляет застройщикам землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения.

По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели. Общий объем инвестиций должен составить не менее 250 миллионов рублей.

Правительство Москвы гарантирует покупку в течение 10 лет 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое, на общую сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.

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