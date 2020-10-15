Власти Москвы попросили рестораторов закрыть веранды из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кафе и ресторанам в городе рекомендовали закрыть летние веранды в связи с сильным ветром, заявили Агентству "Москва" представители департамента торговли и услуг столицы.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС России о том, что в Москве 15 октября ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сказали в департаменте.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что рестораторам надо закрыть зонты, а также укрепить конструкции заведений.

Ранее москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. Водителям посоветовали не парковать авто рядом со слабо укрепленными конструкциями.

Городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ветра.