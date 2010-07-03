Замечательный сосед. Москвичи начали обмениваться едой

В столице зарождается новый тренд – обмен едой, передает телеканал Москва 24. Так, в Южном Бутове соседи кормят друг друга вкусными домашними обедами.
Один из жильцов дома № 5 на улице Поляны в чате жилого комплекса как-то попросил у соседей чего-нибудь на ужин. В результате возникло целое движение.
Сейчас в кулинарном чате – почти 300 человек, ежедневное меню жилого комплекса включает в себя несколько позиций. Тем, кто успел забронировать блюдо, остается лишь пожелать приятного аппетита. Денег за еду соседи не берут, разве что символически, и если другая сторона настаивает. Такие кулинарные подарки люди рассматривают как взаимовыгодное сотрудничество и вкусный метод знакомства.
"В магазине – это не то, у соседей домашняя еда. Там надо размораживать, а тут из духовки или со сковороды достают тебе готовое блюдо", – пояснила Анастасия Скоробогатова, одна из местных жительниц. "У нас есть кондитеры – делают пирожные, торты", – отметила девушка. "Лот уходит моментально. Не успеешь фотку сделать, сразу – "Я бегу!" – добавила она.
Анастасия Скоробогатова не только готовит диетические блюда, но и активно пропагандирует добрососедство в своих соцсетях. Подписчики уже начали перенимать бутовский опыт. В частности, по словам девушки, появляются соседские чаты, где "просят с собаками погулять, посуду помыть".
Кроме того, москвичи создали чат, посвященный экологии. Он объединяет людей, желающих вызвать экологическое такси или сдать раздельный мусор, рассказала Евгения Ежикова, которая также живет в районе Южное Бутово.
То, что в Южном Бутове сложилось само собой, пытаются внедрять на общероссийском уровне. Технологии самоорганизации даже преподают на специальных курсах. "Дом – одна система, один организм. Когда люди дружат, вопросы решаются быстро", – заявил глава проекта "Добрые соседи" Сергей Кузнецов. По его словам, совместными усилиями можно без скандалов разобраться с такими проблемами, как залитие, парковка, расположение детских или спортивных площадок, лавочек.
Тем, кому кажется странным, что дружить с соседями теперь учат на курсах, советуют попробовать, выходя из дома, пожелать доброго дня незнакомцу в лифте. По мнению экспертов, это будет маленьким шагом на пути к улучшениям в жизни целого дома.
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