Первая масштабная выставка Йоко Оно открылась в Москве

Фото: territoryfest.ru

Выставка работ японской художницы и певицы Йоко Оно – вдовы лидера группы The Beatles Джона Леннона пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА).

Экспозиция "Небо всегда ясное" расположится в здании на улице Петровка, дом 25 с 15 октября по 24 ноября. В первый день выставку можно будет посетить бесплатно.

Это первый масштабный проект Йоко Оно в России. Он включает в себя сюрию "Инструкции", пересъемку перформансов и видеоработы художницы.

Выставка предваряет юбилей ММОМА и проходит в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

Как говорится на сайте организаторов, проект "расскажет, как художница отвечала на вопрос о смысле искусства и его политической и социальной ангажированности".

Йоко Оно – одна из важнейших фигур в концептуализме 1960-х и представителей движения Fluxus, внесшая вклад в развитие перформанса, хэппенинга и видео-арта.

Ранее Йоко Оно назвали соавтором песни Imagine 1971 года. Была обнаружена запись, на которой Джон Леннон говорит, что взял текст из книги жены Grapefruit.