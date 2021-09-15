Олег Леонов: нам удалось спасти уже 13 исторических зданий в центре Москвы

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Специальный статус объектов культурного наследия получили 13 зданий Москвы, заявил куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов. При этом еще семь домов из "списка Леонова" требуют охранного статуса.
"Дело спасения старомосковских домов для меня очень личное, как и для тысяч москвичей, которые оставили свои подписи в поддержку инициативы по присвоению статуса объектов культурного наследия 20 зданиям в центре столицы. На сегодняшний день специальный статус получили уже 13 домов из списка, который мы составили вместе с жителями. Работа по сохранению исторических зданий обязательно будет продолжена", – заявил Леонов.
Согласно документам, опубликованным на mos.ru, в список зданий, получивших охранный статус, вошли:
"Конечно, 13 исторических домов в большой Москве – капля в море. Однако в любом случае это полезное дело. И активистам кампании по защите исторической застройки можно пожелать только удачи", – подчеркнул общественный деятель и муниципальный депутат Анатолий Юшин.
Ранее Леонов вместе с москвичами составил список исторических домов, которые подлежат особой охране. В число объектов культурного наследия вошли 20 зданий Москвы.
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