Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Со среды, 15 сентября, Московский зоопарк перешел на новый режим работы из-за сокращения светового дня. Об этом говорится на странице зоосада в Instagram.
"С 15 сентября прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 19:00, а вход закрывается в 18:00", – говорится в сообщении.
Посетители в том числе смогут посмотреть на альпака, погладить козочек и увидеть бычка Гаврюшу в Детском зоопарке.
Москвичам напомнили, что зоопарк работает без выходных. Для посетителей открыты все павильоны, кроме отдела "Копытные Африки".
Ранее зоопарк запустил осеннюю акцию, в рамках которой жители столицы могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди. Пункт приема продуктов расположен на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В зоопарке попросили граждан обращать внимание на качество и свежесть продуктов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: