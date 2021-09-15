Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Со среды, 15 сентября, Московский зоопарк перешел на новый режим работы из-за сокращения светового дня. Об этом говорится на странице зоосада в Instagram.

"С 15 сентября прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 19:00, а вход закрывается в 18:00", – говорится в сообщении.

Посетители в том числе смогут посмотреть на альпака, погладить козочек и увидеть бычка Гаврюшу в Детском зоопарке.

Москвичам напомнили, что зоопарк работает без выходных. Для посетителей открыты все павильоны, кроме отдела "Копытные Африки".

Ранее зоопарк запустил осеннюю акцию, в рамках которой жители столицы могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди. Пункт приема продуктов расположен на служебном входе по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В зоопарке попросили граждан обращать внимание на качество и свежесть продуктов.

