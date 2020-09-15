Названы самые востребованные пакеты документов в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центрах госуслуг самые востребованные и важные документы можно оформить одним пакетом. В этом году самым популярным среди москвичей оказался пакет "Рождение ребенка" – его оформили 36 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одним обращением родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об установлении отцовства, справку о рождении, СНИЛС, полис ОМС, регистрацию по месту жительства, ежемесячную выплату по рождению первого ребенка, государственный сертификат на материнский капитал и загранпаспорт на пять лет.

Вторым по востребованности пакетом стал "Многодетная семья". За ним в этом году обратились более 12,5 тысячи раз. Родители могут единовременно получить удостоверение многодетной семьи города, карту москвича, оформить льготы по налогу на имущество, сертификат на материнский капитал, соцподдержку по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи.

В этот же пакет входит ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет и запись о парковочном разрешении для многодетной семьи.

На третьем месте пакет "Перемена имени" – за ним обратились 2 тысячи раз. Услуга особенно актуальна тем, кто меняет фамилию после замужества. Москвичи могут одновременно подать заявление о смене фамилии, имени и отчества в полисе ОМС, СНИЛС, социальной карте, водительском удостоверении и загранпаспорте.

Всего в офисах "Мои документы" предлагают оформление документов в рамках девяти жизненных ситуаций: "Я – автомобилист", "Я оплачиваю налоги", "Я потерял документы", "Смена места жительства", "Приобретение жилья" и "Оформление наследства".

Благодаря такому формату предоставления услуг можно сэкономить время и получить расширенную консультацию специалиста по всем вопросам. После подачи заявления необходимо лишь забрать готовые документы. Уведомление о поступлении документов в офис придет в СМС-сообщении.

Ранее Сергей Собянин упростил процедуру подачи заявлений на жилье для детей-сирот. Получить подобную услугу также можно в центрах госуслуг "Мои документы".