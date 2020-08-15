Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число аварий с пострадавшими в столице в июле возросло почти на 100 случаев. Данные сравнили с июнем, заявили в Telegram-канале "Дептранс Москвы".

"А вот основные причины аварий остались теми же – невнимательность и превышение скорости", – сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В московском ведомстве обратились к водителям с просьбой соблюдать внимательность на магистралях города. Кроме того, важным является соблюдение правил дорожного движения, обращают внимание в Дептрансе.

Ранее стало известно, что выделенные полосы появятся еще на четырех участках дорог в Москве. При этом на Калужском шоссе выделенная полоса будет действовать только в будние дни, в отличие от остальных участков.