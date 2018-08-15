На крышах культурных центров в столице появятся летние террасы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На крышах 25 районных центров шаговой доступности обустроят летние террасы с цветниками и шезлонгами. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что вход на эти террасы будет бесплатным. Там поставят столики с зонтиками от солнца и будут работать киоски с напитками и закусками. Террасы украсят сезонными цветами и кустарниками.

Районные центры создаются на месте бывших советских кинотеатров. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что всего в программе реконструкции – 39 бывших советских кинотеатров.

В новых зданиях будет вся необходимая инфраструктура для семейного отдыха: кинотеатры, кафе и магазины. По его словам, обновленные здания должны стать центрами притяжения для местных жителей, как это было в советское время.

Кузнецов рассказал, что с крыши культурно-досугового центра "Будапешт" можно будет полюбоваться панорамой Лианозовского питомника, а с террасы бывшей "Ангара" – на пруд и сквер на площади Вишневского.

Террасы будут работать только в теплое время годом, зимой они будут закрыты.

Главный архитектор проекта реконструкции советских кинотеатров Алексей Беляков, в свою очередь, отметил, что крыши в столице станут новыми общественными пространствами, на которых будут проводить выставки, ярмарки и мастер-классы.