На крышах культурных центров в столице появятся летние террасы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На крышах 25 районных центров шаговой доступности обустроят летние террасы с цветниками и шезлонгами. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что вход на эти террасы будет бесплатным. Там поставят столики с зонтиками от солнца и будут работать киоски с напитками и закусками. Террасы украсят сезонными цветами и кустарниками.
Районные центры создаются на месте бывших советских кинотеатров. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что всего в программе реконструкции – 39 бывших советских кинотеатров.
В новых зданиях будет вся необходимая инфраструктура для семейного отдыха: кинотеатры, кафе и магазины. По его словам, обновленные здания должны стать центрами притяжения для местных жителей, как это было в советское время.
Кузнецов рассказал, что с крыши культурно-досугового центра "Будапешт" можно будет полюбоваться панорамой Лианозовского питомника, а с террасы бывшей "Ангара" – на пруд и сквер на площади Вишневского.
Террасы будут работать только в теплое время годом, зимой они будут закрыты.
Главный архитектор проекта реконструкции советских кинотеатров Алексей Беляков, в свою очередь, отметил, что крыши в столице станут новыми общественными пространствами, на которых будут проводить выставки, ярмарки и мастер-классы.
Какими будут столичные кинотеатры после реконструкции
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