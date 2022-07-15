Москва 24 покажет концерт группы Uma2rman в рамках медиафестиваля "Твоя Москва"

12:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Телеканал Москва 24 покажет концерт группы Uma2rman в рамках фестиваля "Твоя Москва".
Хиты российской рок-группы "Прасковья", "Проститься", "В городе лето" и другие прозвучат в эфире телеканала в субботу, 16 июля, в 22:15.
Медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет в столичном парке "Музеон" с 16 по 31 июля и проведет 12 тематических сессий по таким направлениям, как экология, наука, дизайн, культура, медиа и другие.
Среди мероприятий запланированы лекции, мастер-классы и public talk. Более подробную информацию о программе фестиваля можно узнать на сайте tvm.m24.ru. Онлайн-трансляция "Твоей Москвы" также будет доступна в официальной группе Москвы 24 в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, в рамках медиафестиваля с 1 по 22 июля проходит творческий конкурс. В этом году его тема – "Твоя Москва – время новых". Участникам нужно прислать не более двух фоторабот, отражающих эволюцию Москвы за последние 10 лет. Условия конкурса можно узнать на сайте проекта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: