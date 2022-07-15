Москва 24 покажет концерт группы Uma2rman в рамках медиафестиваля "Твоя Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 покажет концерт группы Uma2rman в рамках фестиваля "Твоя Москва".

Хиты российской рок-группы "Прасковья", "Проститься", "В городе лето" и другие прозвучат в эфире телеканала в субботу, 16 июля, в 22:15.

Медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет в столичном парке "Музеон" с 16 по 31 июля и проведет 12 тематических сессий по таким направлениям, как экология, наука, дизайн, культура, медиа и другие.

Среди мероприятий запланированы лекции, мастер-классы и public talk. Более подробную информацию о программе фестиваля можно узнать на сайте tvm.m24.ru. Онлайн-трансляция "Твоей Москвы" также будет доступна в официальной группе Москвы 24 в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, в рамках медиафестиваля с 1 по 22 июля проходит творческий конкурс. В этом году его тема – "Твоя Москва – время новых". Участникам нужно прислать не более двух фоторабот, отражающих эволюцию Москвы за последние 10 лет. Условия конкурса можно узнать на сайте проекта.