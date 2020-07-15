Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за непогоды, которая прогнозируется в столице вечером 15 июля, автомобилистов попросили соблюдать осторожность и не парковаться под деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 16 часов действует экстренное предупреждение: дожди и порывы ветра до 17 м/с. Будьте осторожны на дороге. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами", – говорится в сообщении ЦОДД.

О пострадавших от ветра знаках и светофорах москвичи могут сообщить по номеру 3210.

Коммунальные службы Москвы в настоящее время работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. В городе завалено 116 деревьев, 49 машин повреждено.