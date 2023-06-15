Объемы производства обрабатывающих компаний Москвы выросли вдвое за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние пять лет объем производства обрабатывающей промышленности Москвы увеличился в два раза. Некоторые сферы также показали кратный рост с 2018 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

"В частности, за этот период объем производства продовольственной отрасли вырос в 4,4 раза, электрического оборудования – в 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования – в два раза, фармацевтической – в 1,4 раза. Такая динамика показывает, что московские заводы наращивают производство социально значимой продукции и товаров, необходимых для работы других отраслей экономики", – поделился вице-мэр.

По словам Ефимова, столичные производители решают задачи импортозамещения и занимают на рынке ниши зарубежных компаний. Так, в Москве деятельность осуществляют более 3,5 тысячи промышленных площадок. Выпуском продуктов питания занимается свыше 250 заводов, еще столько же занято в легкой промышленности. Более 200 производят препараты и медицинское оборудование. В столичном машиностроении работает порядка 200 заводов, в области микроэлектроники – 48.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что обрабатывающая промышленность продолжает показывать положительную динамику и в 2023 году. Так, за первые четыре месяца она увеличилась на 8,5% в сравнении с январем – апрелем 2022-го.

Это стало возможным в том числе благодаря поддержке столичных властей. Сегодня заводам доступен большой набор льгот для промышленного предпринимательства, состоящий более чем из 20 системных механизмов.

Ранее сообщалось, что производитель нетканых материалов "Монтем" нарастил в два раза выпуск фильтров для сахарных заводов в период с января по апрель этого года. Компания представила свыше 50 тысяч фильтров для заказчиков. До конца этого года производитель планирует поставить еще около 100 тысяч единиц продукции.

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